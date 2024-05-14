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Аргументы и Факты

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Российский боец Фоменко предотвратил атаку дронов ВСУ на важные объекты

Российский боец Фоменко предотвратил атаку дронов ВСУ на важные объекты

Под руководством начальника расчета батареи старшего лейтенанта Всеволода Фоменко российские силы уничтожили два украинских БПЛА, которые пытались атаковать инфраструктурные объекты в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

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