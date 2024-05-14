Российский боец Фоменко предотвратил атаку дронов ВСУ на важные объекты

Под руководством начальника расчета батареи старшего лейтенанта Всеволода Фоменко российские силы уничтожили два украинских БПЛА, которые пытались атаковать инфраструктурные объекты в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
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