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Царьград

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Башкирский эпидемиолог объяснил, чем опасен новый вирус от клещей

Башкирский эпидемиолог объяснил, чем опасен новый вирус от клещей

ALTNV распространяется через укусы клещей, но угрозы для региона нет.Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов высказал свое мнение по поводу сообщений о новом вирусе ALTNV, выявленном в Китае.

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