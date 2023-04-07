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Экс-депутат Рады Кива назвал украинцев таким же расходным материалом для США в текущем конфликте, как патроны или снаряды

Экс-депутат Рады Кива назвал украинцев таким же расходным материалом для США в текущем конфликте, как патроны или снаряды

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива назвал жителей Украины таким же расходным материалом для Соединенных Штатов в текущем конфликте в бывшей советской республике, как патроны или снаряды.

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