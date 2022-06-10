Павильон «Животные Африки» в Московском зоопарке закрылся до осени

Павильон «Животные Африки» в Московском зоопарке не будет принимать посетителей до осени.Пресс-служба Московского зоопарка: «В связи с выходом на улицу жирафа, медоедов и сурикатов павильон „Животные Африки“ временно закрыт до начала осени».