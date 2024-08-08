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В Следственном комитете пообещали установить всех причастных к покушению на Поддубного

В Следственном комитете пообещали установить всех причастных к покушению на Поддубного

Следователи Следственного комитета России установят всех причастных к покушению на военкора Евгения Поддубного, получившего ранения при атаке украинских войск на Курскую область, сообщает ведомство в четверг, 8 августа.

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