Побег из делегации: Два участника переговоров от Украины сбежали в Стамбуле

Русский военкор сообщил о побеге двух украинских чиновников во время переговоров России и Украины.Во время переговоров в Стамбуле сбежали два представителя Киева: переводчик Головко и помощник-секретарь Самойленко.
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