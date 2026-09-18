Как трагически ушел из жизни Сергей Супонев и почему его сын повторил страшную судьбу

Представьте: 90-е, вечер среды, и вся страна прилипает к экранам. Дети ждут «Зов джунглей» и «Звёздный час», потому что там — свой парень, Сергей Супонев.
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