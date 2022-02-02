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Умные часы Realme Watch S100 выходят уже в феврале

Умные часы Realme Watch S100 выходят уже в феврале

Умные часы Realme Watch S и Realme Watch S Pro были выпущены еще в декабре 2020 года. Теперь MySmartPrice сообщает, что уже в этом месяце на рынке появится новая модель под названием Realme Watch S100, которая будет доступна только в чёрном цвете.

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