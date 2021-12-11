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Блинкен и глава МИД Израиля обсудили Иран и конфликт с Палестиной

Блинкен и глава МИД Израиля обсудили Иран и конфликт с Палестиной

Ситуация с Ираном, палестино-израильское урегулирование и развитие отношений между двумя странами стали главными темами телефонного разговора, который 10 декабря провели госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

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