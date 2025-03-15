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Царьград

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Сначала робот, потом человек. Илон Маск назвал дату высадки людей на Марсе

Сначала робот, потом человек. Илон Маск назвал дату высадки людей на Марсе

До эпохального события осталось несколько лет. Первый полет с роботом состоится в 2026 году.Илон Маск в соцсети X разместил пост с планами завоевания космоса человечеством.

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