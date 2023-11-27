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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников вышел на 3-е место в истории «Каролины» по победным голам среди игроков до 24 лет

Он забил свой первый гол в сезоне в матче с «Коламбусом» (3:2). Всего 23-летний форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

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