Врач Чудинская перечислила последствия легкого сотрясения мозга

У человека могут возникнуть провалы в памяти Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — серьезное повреждение, которое может повлиять на качество жизни на многие годы вперед, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.
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