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Царьград

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Трамп призвал страны ООН усилить давление на Иран

Трамп призвал страны ООН усилить давление на Иран

Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН призвал мировые страны к объединению для усиления давления на Иран с целью недопущения его ядерного вооружения.

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