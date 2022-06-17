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Байки в темноте. Домовой

Байки в темноте. Домовой

Больше всего на свете я люблю свой дом. Живу тут с самого детства. Сколько себя помню. Я знаю каждый уголок, каждую дощечку в доме, тщательно слежу за порядком, поэтому для меня было большим удивлением, когда в доме появился незнакомый мне запах.

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