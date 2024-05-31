В калужском мороженом нашли кишечную палочку

Роскачество обнаружило в мороженом двух торговых марок кишечную палочку. Также в продукции некоторых марок были выявлены дрожжи, плесень и заменитель молочного жираРоскачество обнаружило в мороженом двух брендов кишечную палочку, один из которых калужский, а еще в нескольких - замену молочного жира на растительный.