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"Весь мир в труху": Такер Карлсон объяснил, зачем Байдену война с Россией

"Весь мир в труху": Такер Карлсон объяснил, зачем Байдену война с Россией

Очередной президентский срок "сонного Джо" подходит к концу, и уже сейчас понятно, что это конец его карьеры, не только в силу возраста и глупых выходок в прямом эфире, но и из-за весьма сомнительных решений во внешней и внутренней политике.

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