После капремонта в одном из домов Петрозаводска жители жалуются на протечки и плесень

Капитальный ремонт обошелся жителям в 11,5 миллионов рублей. Жильцы дома по адресу ул. Горького, 11 после ремонта крыши, выполненного в 2023 году, получили протекающую кровлю, покрытые плесенью деревянные балки, рассказали в паблике Народный фронт I Республика Карелия в ВК.
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