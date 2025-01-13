После капремонта в одном из домов Петрозаводска жители жалуются на протечки и плесень

Капитальный ремонт обошелся жителям в 11,5 миллионов рублей. Жильцы дома по адресу ул. Горького, 11 после ремонта крыши, выполненного в 2023 году, получили протекающую кровлю, покрытые плесенью деревянные балки, рассказали в паблике Народный фронт I Республика Карелия в ВК.