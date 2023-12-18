NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли свыше 103 млрд долларов

Автор статьи отмечает, что Москва превратила "ожидаемое бедствие" в "схему обогащения" Иностранные компании, которые ушли с российского рынка, потеряли свыше 103 млрд долларов, о чем свидетельствуют финансовые отчетности.
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