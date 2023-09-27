Гран-при среди юниоров. Серова и Хобта, Дерошер и Трэшер, Кемп и Елизаров покажут короткие программы

Гран-при среди юниоров 6-й этап Гданьск, Польша Пары Короткая программа Начало – 16.35 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
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