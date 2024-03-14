✅ Все избирательные участки в Крыму готовы к началу голосования на выборах Президента России. Они будут работать 15, 16, 17 марта с 8:00 до 20:00 По информации Избиркома Крыма.
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✅ Все избирательные участки в Крыму готовы к началу голосования на выборах Президента России. Они будут работать 15, 16, 17 марта с 8:00 до 20:00 По информации Избиркома Крыма.