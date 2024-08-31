Хорватия передала Украине ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге передал украинским властям символические ключи от роботизированного комплекса разминирования DOK-ING MV-4.
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