США хотят завершить конфликт на Украине, ЕС - затянуть

В ЕС состоялся оборонный саммит, на котором еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС не просто увеличить расходы на оборону, но и организоваться, чтобы предоставить военной промышленности крупные заказы.
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