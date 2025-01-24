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США хотят завершить конфликт на Украине, ЕС - затянуть

США хотят завершить конфликт на Украине, ЕС - затянуть

В ЕС состоялся оборонный саммит, на котором еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС не просто увеличить расходы на оборону, но и организоваться, чтобы предоставить военной промышленности крупные заказы.

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