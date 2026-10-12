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Аргументы и Факты

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Вагенкнехт призвала ФРГ заключить дизельную сделку с РФ по примеру США

Вагенкнехт призвала ФРГ заключить дизельную сделку с РФ по примеру США

Основательница партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Сара Вагенкнехт считает, что Германии стоит договориться с Россией о поставках дизельного топлива, как это сделали США, и отказаться от антироссийских санкций.

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