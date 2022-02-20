Последний финал Олимпиады — хоккейный — остался не за нами. Россия проиграла Финляндии

И «серебряная» награда, столь приятная в любом другом виде спорта, на сей раз отдает горчинкой, отмечает спортивный обозреватель Business FM, который наблюдал за ходом поединкаСборная Финляндии по хоккею победила Россию в финале со счетом 2:1.