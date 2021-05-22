О Сталине и обо мне "сталинисте"

Медвежий уголПолитикаО Сталине и обо мне "сталинисте" В ленте опять мелькают одухотворенные лица актеров с речами, что Сталин хуже Гитлера. И вообще жизнь в СССР была чудовищной.Вернуться к статье6412НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМКМихаил КозловС Россией ведётся смертельная война, ведётся давно и упорно. И. В. Сталин эту войну выиграл, за что его до сих пор поливают грязью отъявленные враги России и зарубежные и внутренние. В.В. Путин после горбачёского с компанией предательства восстановил status quo. На него тоже идёт массированная атака. Люди русские, добропорядочные граждане России, до каких пор будем позволять всякого рода нечестивцам внутри России и их зарубежным спонсорам порочить наше Отечество, нашу героическую историю? Давайте помнить призыв В.А. Солоухина: "Я поднимаюсь как на бруствер, На фоне трусов и хамья, Не надо слов, не надо грусти. Сегоднч очередь моя."Анатолий ИвановЧо ты мелешь? Какую статус кво он восстановил?Когда в России разрыв между бедными и богатыми в 15 раз. Казнокрадство и ложь-вот спутники правления нынешнего режима!ИИринаВраги коммунистов на территории СССР всегда ,и при Советской власти ,и после захвата ими республик СССР ,были и есть лютыми врагами своей страны и народа ,истории своей страны . Поэтому ,ничего нет удивительного ,что они и бежали холуйствовать перед оккупантами своей Родины интервентами ,Гитлером и гитлеровцами ,и после захвата ими СССР доказали ,что они за Гитлера и гитлеровцев ,за коллаборационистов Гражданской и Великой Отечественной .Aнатолий РайковКоммунисты по Сталински,это народная власть.Коммунисты по Хрущёвски,это партийная власть.абрам вербинПоследователи кукурузного огрызка - вырожденцы и ренегаты.Aнатолий РайковВот это посмотрите.И после этого толстожо....е утверждают что Сталин кровожадный убийца. https://youtu.be/yy3gM5iVbQAабрам вербинПонятно. :(АЛЕКС БАММарксизм возник в Англии под пвтронажем Ротшильдов. На бумаге всё должно быть отлично. На практике - не работает. Сталин стал руководить страной которая ему досталась. Из марксизма выжал максимум. Но капитализм изменился. И к 1985 году коммунизм построен в СССР не был. Вместо того, чтобы найти ошибки - начали поливать грязью прежних руководителей. Потому что нету мозгов.Владимир EвтушенкоПодонок, не клевещи на Маркса, мразь пиндосская.О как дружно тебе плюсует свора лакеев буржуазии.АЛЕКС БАМЯ просто написал то, что всем известно. Мозес Мордехай Леви придумал "классы" как в Индии - "касты". Ничего нового он вообще-то не придумал. Разделяй и властвуй, то есть грабь!Владимир EвтушенкоМозес Мордехай Леви , а кто это, гнусь ты поганая. Кретин, у Карла Маркса отец был христианином, и никаким еврейским именем он его не называл. А классы, подонок, были за тысячкелетия до Маркса. Они возникли с созданием государства.Разделяй и властвуй, то есть грабь!" Э/то лозунг не Маркса, чмо туплое, а капиталиртстов, которым ты минет делаешь.АЛЕКС БАМЭто мы проходили когда сдавали экзамен по курсу "История КПСС". Но там оказалась ЛОЖЬ!VШvladimirsh1939 ШевченкоМеня, политики,вот уже более 50 лет,вызывают определённую,мягко говоря,нелюбовь. А,после переворота, неконституционного захвата власти в 90-х; грабежа народного хозяйства Страны и распродажи Родины: отвращение. Безнравственность.Aнатолий РайковВот посмотрите как это было. https://youtu.be/i68Ixlm72W0саша дмитренковозвращение руси на путь истинный!Pciha Ivanova"Путь истинный" для России - дикий капитализм с уклоном в мракобесие? Оптимистичненько!саша дмитренконе будь 70 летнего царства красножопых-капитализм уже был бы ручной)))Pciha Ivanova"Ручной" капитализм еще более убогая сказка, чем христианский коммунизм!саша дмитренкоа северная европа??? и потом,не переведи стачки по экономическим причинам проклятие раснопузы,на политический уровень,,,рабочие добились бы намного лучшей жизни чем при власти этих ублюдков!!!рабов создали твари красножопые!!! ОПОЗДАНИЕ-ГУЛАГ! заводы рабочим???????Владимир Безбадченконачал как умный, закончил как дурак! Один аргумент ЗА Сталина и ПРОТИВ Путина и Ко-рождаемость. Рабы и нищие не размножаются.саша дмитренкорабы и нисчие прекрасно размножаются!!!! богатые-плохо,,,Зайцев Виктор Зайцев ВикторНу отчего же...Аргументов как раз хватает, чтобы прекратить вакханалию(это мягко говоря) и обсирание (ближе к телу, как говорил Ги деМопассан) СТАЛИНА. Спокойно! Я НЕ "сталинист". С некоторых пор я ва-а-аще не имею "ни кумиров, ни идолов" Это во-вторых. А во-первых, было бы довольно странно и НЕ умнО, а главное-лицемерно, мне, дважды репрессированному в СССР советско-украинско-российскому баварскому немцу, рождённому в Казахстане, в эвакуации ПРИ Сталине, и приговорённому к вечной ссылке уже ХРУЩЁВЫМ ,первому, кто ОБОСРАЛ Сталина, лысой гнидой, которая начала развал Совесткой РОСИИЙСКОЙ Империю, которую и выстроил Сталин...С поросячим визгом и тупо агитировать за Сталина. Я давно себя приучил изучать историю скрупулёзно, читая МЕЖДУ строк, но ВСЕГДА обращать внимание на : цифры, факты, перепроверяя цитаты и информацию не обращая внимания на риторический агитационный и пропагандистский понос.Можете меня "кушать с маслом", материть Великим и мугучим РУССКИМ ненормативом,но...Увы для либер-дерьмократов исторические факты таковы, что СТАЛИН, какой бы он не бы тЫран(а он им был, это Рассея-матушка, которая зачастую просто просит кнута...Иначе будет запрягаться вечно),но Сталин стоит в одном ряду с СОЗДАТЕЛЯМИ Государства Российского,такими как Иоанн Четвёртый (Грозный), (тоже ещё тот душегуб по мнению наших западных друзей либеральных демократов), как Пётр Алексеевич Первый, Екатерина матушка Вторая и...мой самый обожаемый из росийских правителей Александр Третий (вот кого сегодня для русских не хватает) И я могу обосновать, что СТАЛИН де факто спас НОВУЮ РОССИЮ, которую от развала и порабощения Западом, после февраля 1917 года, спасли большевики.Он построил новую, на коммунистической идеологии российскую империю. И никакие соЛЖЕницыны и прочие шаламовы, эти поэты и глашатаи ГУЛАГа отрицать не смогут. Хотя временами Сталин, далеко не был коммунистом в чистом виде. И это понятно (кстати, у меня высшее военно-политическое на реальном "золоте")...Россия-матушка и коммунизм по Марксу (да даже по Ленину) это вещи не совместны. И отрицать это, всё равно что отбивать хлеб у ослов. Про западный капитализм, который так же не для России, надо отдельно говорить. Причём глядя на сегодняшнюю Россию...Как это там у Гоголя-"надо гороху наесться" кажется? И периодически "запикивать" (ну как на ТиВи) некотрые идиоматические обороты. Я рассуждаю ни как агитатор или пропагандон...Пшепрашен, по армейской привычке вырвалось, "пропагандист конечно же". Я, какое-то время работал практическим военным аналитиком, потом преподавал этот прЕдмет по курсу Военной Академии...Даже американским кадетам одно время. А эта стезя не терпит "риторичского поносу" . Только факты, цифры, имена, явки и рабочие контакты. Да, чуть не забыл,...больная тема, репрессии его, Сталина...Это отдельный разговор. К тому же, кто это говорил. Вечный нормировщик и учитель математики во время "отсидки" СоЛЖЕницын? Ни в одном архиве не был и" извольте брится". Миллион убиенных вправо, мильён влево. Из какого пальца и какой ноги он высасывал эти цифры, мир его беспокойной душе? А кто подсчитал сколько было репрессированно голодом, безнадёгой и убийствами с 1991 по 1999 годы? Какова реальная цена того самого "рыночного бардака" в котором мы живём (а некоторые просто прозябают)? Но вобщем-то главная тема другая...Говорите рабы и нищие не размножаются? А Фредерик Дуглас журналист и издатель газеты, Гарриет Джейкобс писательница (оба из США), Эзоп,а стоик Эпиктет и киник Диоген Синопский, а Святой Патрик, а, наконец-Тимуджин (Чингис-хан) они что...на инкубаторе были рождены? Размножаются...Ещё как. Назло буржуям! Я вот с нетерпением (и опаской) жду, когда эти потомки американских хлопокоробов, будут мочить ихнее Сообщество Шизанутых Апездолов(США). Похоже одними биотуалетами (сортирами) не обойтись. Похоже бункер надо копать. Я некоторых тамошних начальников из их Пентхаусгона знавал лично. Правда они так же как я уже "на свалке"(ну военпенсы, не птутать с пенисами). Я к тому, что эти придурки с дуру могут нам всем устроить ядерный Апокалипсис...И никакого рабства с размножением.Pciha IvanovaДля них - это единственное развлечение!саша дмитренкопоправочка-рабами были не зк а крестьяне,бежавшие от ужаса колхозов в города и согласные работать за кусок хлеба,,на чем и рос китай,,к стати,,))Aнатолий РайковСаша,а ты себя рабом не считаешь?Если работаешь на хозяина,то он тебя эксплуатирует как раба на твоём труде зарабатывает деньги стараясь тебе минимально оплачивать твой труд.Если зарабатываешь с помощью компьютера,ты всё равно раб интернета.Продолжить?Или сам осознаешь что ты раб 100500.АлександрЗаключённые,далеко не бесплатная рабочая сила.Помимо расходов на их содержание всем ЗК при Сталине платили зарплату.саша дмитренкопотому и дохли с голода))))АлександрА вот это враньё.Смертность в лагерях незначительно превышала смертность на воле.саша дмитренковозможно,,вся страна была-гулаг,,,а уж крестьяне точно завидовали зк,,,тех хоть иногда кормилиАлександрОчередная глупость.Крестьяне недурно жили,что даже в ВОВ на личные средства покупали самолёты и танки для РКК.А "Гулаг"-это Главное управление лагерей-бюрократическая контора.Колхозы разные были,и захудалые,и миллионеры.саша дмитренков соседний колхоз привезли навоз,дадим? не дадим сами поедим!!))Владимир EвтушенкоВидно, что ты, дерьмо смердящее всю жизнь навозом питался.А мы пищу ели.AAAleks AdИ не только при Сталине...АлександрСам то понял, что написал?Перечитай внимательно свой комментарий.Ингерман Ланскаяпро зарплаты в гулаге - улыбнуло, а про продажу танков-самолётов колхозниками - ваааще развеселило..... совдеповская лапша к ушам приросла!!!Горский ВикторУ Сталина не было газовых камер? А это - https://monomah.org/archives/17547 Да, трудно считать, что страной почти 30 лет управлял параноик, и.... - никто вякнуть не посмел! Ещё "в 1927 г. В.М. Бехтерев в присутствии своего помошника С.С. Мнухина, охарактеризовал только что обследованного Сталина как параноика и поставил диагноз: мания величия и мания преследования". (Военно-исторический форум Military. В. Ерёмин.). Вот и приходится отмываться, сочиняя сказки, превращая злого гения в доброго.AAAleks AdГ-ин горский, "уважаемых людей" Вы пропагандируете, в частности Тимурчик Сагдиев. Этот индивидуум наверное раз сто пересмотрел "Место встречи изменить нельзя" и на фоне этого построил свой рассказ приводя такое: "А вот что пишет об этом А.Л.Литвин в своей работе «Красный и белый террор в России 1918 –1922 г.г.» М.: Эксмо, Яуза, 2004. – с.418: «…Когда число осужденных к расстрелу в Москве стало переваливать за 300 в день, начальник административно-хозяйственного отдела УНКВД Московской области И.Д. Берг предложил для умерщвления людей использовать душегубки. В машины садились люди, приговоренные к расстрелу, по пути к месту казни они отравлялись выхлопным газом…», позвольте напомнить Г-ину Литвину и Вам, кратко, биографию Берга - "В 1920 году вступил в ряды Красной Армии, с 1925 года — командир взвода. С 1930 года — член ВКП(б). С 1934 года работал в Московском областном управлении НКВД в должности начальника административно-хозяйственной части. В апреле 1936 года присвоено звание младшего лейтенанта государственной безопасности. До 9 ноября 1936 года — оперуполномоченный Кунцевского РО НКВД Московской области. 9 ноября 1936 года по 25 августа 1937 года — начальник Верейского РО НКВД Московской области. С 2 сентября 1937 года — инспектор УНКВД Московской области (с августа 1937 по август 1938 — начальник АХО УНКВД Московской области). 2 декабря 1937 года присвоено звание лейтенанта государственной безопасности. По версиям изложенным в газетных публикациях: на Бутовском полигоне Берг руководил группой, которая занималась исполнением смертных приговоров, выносимых «тройкой» УНКВД Мо и центральной «двойкой» НКВД СССР по Москве." т.е. в 1918-1922г.г. сей юноша (Берг, родился в 1905 г) ни как не мог занимать должность начальника АХЧ и тем более НКВД.Анатолий ИвановА ты чудила,на букву М был помощником у помощника Мнухина! Так?Внучка Бехтерева отказалась от эт этой х...и!Владимир EвтушенкоНе пизди, ни какого обследования Бехтеревым Сталина, не было в помине. Всё это хрущёвская брехня,, ничем не подтверждённая.Ты, кретин7, ссылаешься на Ерёмина, всему Томску известного подлеца и лжеца. Потому ты такая же мразьб лживая, как и он.АлександрНе было,Витя,не было.Как и не был Сталин параноиком.Опять ты весь исторический мусор,насыпанный в 90-х ,и уже выброшенный на помойку,где ему и место,приволок на этот ресурс. И нет ни одного достоверного факта расстрелов на Бутовском полигоне.https://arctus.livejournal.com/127121.htmlГорский Виктор71 год, а от совдеповского хамства так и не избавился! - https://russian7.ru/post/kakoy-diagnoz-postavil-bekhterev-stal/ Ссылочку, где ДОЧЬ(!) (ЕСЛИ ЗНАЕШЬ КТО ОНА!?) отказалась от этой...?! Или внучка, по дурости?Горский Викторhttps://fishki.net/2063848-butovskij-rasstrelnyj-poligon.html Это что - Ф+ЕЙК? Кстати интересно, что на Бутовском отмечают рост великолепной клубники, что и в пос. Медном, на месте расстрела поляков (ну и советских граждан заодно)!АлександрПри чём тут клубника,Витя? Она у меня на даче тоже хорошо растёт.В Медном никто поляков не расстреливал,как и наших.Там захоронения умерших в госпитале красноармейцев.Твоя ссылка абсолютно лжива,она не подтверждается ни одним документом 30-х годов. https://arctus.livejournal.com/139377.htmlАлександрИ опять Миша Шамонин? https://marafonec.livejournal.com/6319447.htmlАлександрКак из Сталина делали "параноика", а из академика Бехтерева - врача, нарушившего клятву Гиппократа. В 1988 году в "Литературной газете" от 2 сентября (№39-5209, с.12) вышла статья О. Мороза "Последний диагноз". В ней рассказывалось о том, как осенью 1971 года психиатр М. И. Буянов беседовал с В. Н. Мясищевым, который в 1939 году возглавил Психоневрологический институт, основанный Бехтеревым и проработал в должности директора института около 30 лет. Казалось бы, какие могли быть сомнения в достоверности источника? Цитирую: "В декабре 1927 года, — рассказывает Мясищев, — Бехтерев отправился в Москву для участия в съезде психиатров и невропатологов, а также в съезде педологов… Перед самым отъездом из Ленинграда он получил телеграмму из Лечсанупра Кремля с просьбой по прибытии в Москву срочно туда позвонить. Бехтерев позвонил, а затем отправился в Кремль. https://present5.com/presentation/401537929_442302726/image-9.jpg https://nmic.bekhterev.info/resources/images/clinic/meeting_2.jpg На заседание Бехтерев приехал с большим опозданием, кто-то из делегатов спросил его, отчего он задержался. На это Бехтерев — в присутствии нескольких людей — раздражённо ответил: — Смотрел одного сухорукого параноика“. Кор."- ...Кстати, действительно Владимир Михайлович Бехтерев вышел от Сталина и сказал, что тот - параноик, за что вашего деда и отравили? ...Это была тенденция объявить Сталина сумасшедшим, в том числе с использованием якобы высказывания моего дедушки, но никакого высказывания не было, иначе мы бы знали. Дедушку действительно отравили, но из-за другого. А кому-то понадобилась эта версия. На меня начали давить, и я должна была подтвердить, что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, какой Бехтерев был храбрый человек и как погиб, смело выполняя врачебный долг. Какой врачебный долг? Он был прекрасный врач, как он мог выйти от любого больного и сказать, что тот - параноик? Он не мог этого сделать."Горский ВикторПро клубнику я вспомнил, в связи с материалами а эксгумациях польских офицеров. Если Катынь давно рассмотрена и в Нюрнберге отказались повесить сие деяние на фашистов, слишком серьёзные были свидетели в их пользу, хотя 4350 поляков приплюсовать к 6 млн. (тогда!) евреев в пункте "преступление против человечности", было как 2 пальца об асфальт, чтоб выгородить союзников, (нашим даже пришлось пристрелить своего прокурора Зорю, который так же усомнился в НКВДшных фальшивках, то вторая партия расстрелянных - в харьковской лесополосе (немцы её е обнаружили, чем гордился Серов, но... случайно обнаружили пионеры в 60-х гг). и первая эксгумация была производилась в 1991 г. с 25 июля по 9 августа, а вот с 15 по 31 августа, была произведена эксгумация в пос. Медном. И ВОТ 19 августа, в день т.н. ПУТЧА , руководители МЕСТНОГО КГБ пытались прекратить работы. НО! Следственная группа во главе с руководителем полковником А.В. Третецким и помошником Главного военного прокурора полковником юстиции Н.Л. Анисимовым довели работы до конца". Это преподносилось, де НКВДшники пытаются сокрыть преступления своих предшественников, но выяснилось, что эксгумация проводилась "ямочным способом по сжеме"! А на месте захоронений находится дачный посёлок НКВДШНИКОВ, и страдали грядки с необыкновенной клубникой! Вот они и взбрыкнули! Кстати, ваш батя не бывший НКВДшник, дачка которого находится на полигоне с расстрелянными. И в Катыне, там не только поляков расстреливали, там советских с начала 30-х гг. расстреляно 3 раза больше и там засветился дачный посёлок НКВД (правда про то как там клубника растёт не написано. Санёк, неужели вы ПУТИНА за дурака считаете, и он меньше знает чем вы, или придурок ЕВТЕЕВ (который видно вышел за муж в последнее время по маразматическим причинам и взял фамилию мужа - Евтушенко). - https://von-hoffmann.livejournal.com/384666.html СЛИШКОМ МНОГО НА СЕБЯ БЕРЁТЕ! Не надорвитесь.АлександрМой папа,которого я практически не знал,был электромонтёром.К органам отношения не имел,как и я. В Медном не было найдено ни одного поляка,кроме частей польской военной формы,сваленной в одном месте.Явно,незадолго до раскопок. В Катыни поляков расстреляли нацисты,и этому доказательств выше крыши.Ни каких доказательств,что это дело рук НКВД нет.Показания Токарева-это стёб старого человека над "следователями".Ту пургу,что он нёс, нормальный человек за правду даже в сильнейшем подпитии не примет. Выбросьте вашего Фон Хоффмана на помойку.Там ему место.Горский Викторhttps://tvernews.ru/news/251741/АлександрПочитайте комментарии к вашей ссылке и посмотрите это https://www.youtube.com/watch?v=2GxSEguQKtcАСАлександр СергеевЧтобы ГРАЖДАНЕ России могли спокойно трудиться и ЖИТЬ и Мировая ПЯТАЯ КОЛОНА не ПРОВОЦИРОВАЛА Россию и Президента ПУТИНА- выход только один:- ЗАЧИСТКА ПЯТОЙ КОЛОНЫ. Воспитывать, переубеждать их БЕСПОЛЕЗНО. Они ЗОМБИРОВАНЫ. Они ненавидят Власть, Президента, они НЕНАВИДЯТ Россию. Особенно хорошо поступил, в своё время, с аналогичными НЕГОДЯЯМИ, русский Царь ИВАН ГРОЗНЫЙ. В крайнем случае использовать МЕТОД СТАЛИНА и в России и во всём МИРЕ наступит благодать. И РОССИЯ забудет о существовании, в т.ч. и АНГЛИИ.Владимир СергеевДля Александра СергееваНиколай СмирновСталин никогда не был диктатором, никакой дешёвой и бесплатной рабочей силы и никаких репрессий в СССР никогда не было. Наказание преступников не репрессии, а справедливая кара. Зеки - это дерьмо, а не рабочая сила. Максимальный вклад зеков в экономику СССР никогда не превышал 2%, а вред наносимый преступниками был на порядки выше. Кто оценил сколько СССР потерял от деятельности вредителей, воров, мошенников, бандитов, террористов, предателей, шпионов, карателей и прочей мрази, сидевшей в лагерях и тюрьмах? Все зеки и 1% причинённого ими вреда стране и народу своим трудом не компенсировали.саша дмитренкоссмирнов ты краснопузый ублюдок со своим богом-рябым карликомВладимир СергеевКакой Вы кровожадный однако ...Вам бы уважаемый разобраться ... что из себя представляет пятая колонна ... Те кто наворовав, все перетащил за границу вплоть до семей ... и сейчас усиленно принимают Законы под Европу, которые Европа и предлагает .. Дабы потом статья Европой . только уже не Державой а третьесортной , бензоколонкой и отверточной сборкой ... ( что разрешит Европа) Или же НАРОД недовольный именно тем что сдаем все Западу???АСАлександр СергеевВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ, мы много с вами ранее общались и вам уже отвечал на все, в т.ч и эти ваши комментарии. НИЧЕГО ПУТИН НЕ СДАЁТ Западу и не сдаст. Почитайте то, что сказал о ПУТИНЕ Американский миллиардер РОКФЕЛЛЕР. А вот КПРФ, ЗЮГАНОВ и компания ведут себя по-ХАМЕЛИОНСКИ. В ГОСДУМЕ ЗЮГАНОВ ругает НАВАЛЬНОГО и его ПРИСПЕШНИКОВ всеми формами разговорного жанра, а в действительности КПРФ в ОБНИМКУ с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, участвует во всех НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ шествиях. И что самое странное, инициаторами НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ мероприятий является ПЯТАЯ КОЛОНА, а работники КПРФ подстраиваются под их график. Обычно, во времена СССР КОММУНИСТЫ были всегда впереди и вели СОВЕТСКИЙ народ к победе Коммунизма. А сегодняшняя КПРФ, лицимерная, МЕРЗСКАЯ организация, имеющая в своё составе НЕГОДЯЕВ, готовых ради кресла в ГОСДУМЕ, Московской ДУМЕ и других органов ВЛАСТИ России, пойти на любой ПОДЛОГ, это КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтколай БОНДАРЕНКО и многие другие. И им всё равно, каким путём СВЕРГНУТЬ нанешнюю ВЛАСТЬ, ПЕРЕВОРОТ, вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА , аналогичного 1917 года, в крайнем случае 1991 года и снова с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА. История с ЗЮГАНОВЫМ известна. Один из главных функционеров ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), преданную самими же КОММУНИСТАМИ в 1991 году (РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ). Но ЗЮГАНОВ не растерялся и создал в начале 90-х новую партию – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). На Президентских выборах 1996 года СТРУСИЛ, можно сказать, подарил Президентское кресло России ЕЛЬЦИНУ (тот не растерялся, с благодарностью забрал его). 2021 год для России, один из ключевых и надо срочно принимать МЕРЫ. Выход один, ЗАЧИСТКА ПЯТОЙ КОЛОНЫ и при необходимости отдельных старателей КПРФ. Воспитывать, переубеждать их БЕСПОЛЕЗНО. Они ЗОМБИРОВАНЫ. Они ненавидят Власть, Президента, они НЕНАВИДЯТ Россию. Сегодня надо, заблаговременно, принимать все доступные и недоступные меры для сохранения Власти. Главная задача СПЕЦИАЛЬНЫХ Служб, Правоохранительных органов, Общественных организаций России, находить, вычислять ОРГАНИЗАТОРОВ провокаций происходящих во всех городах России, независимо ПЯТАЯ КОЛОНА ли, КПРФ или кто либо другие. Где бы они не находились, возбуждать против них УГОЛОВНЫЕ дела, вытаскивать их в Российские СУДЫ и судить по самой возможной максимальной статье УГОЛОВНОГО Кодекса России. Всех тех кто НАПАДАЛ на полицейских России, надо СУДИТЬ, как ТЕРРОРИСТОВ. Сейчас в России, из за пандемии, военное время, а в военное время этих НЕГОДЯЕВ надо РАССТРЕЛИВАТЬ на месте. НИКАКИХ ИЗВИНЕНИЙ не принимать. СЛЕДЫ ведут в США, которые являются ГЛАВНЫМИ Менеджерами, то есть Исполнителями ПЯТОЙ КОЛОНЫ -"РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, в ГЕРМАНИЮ, другие страны ЕВРОПЫ, являющиеся младшими менеджерами, то есть ШЕСТЁРКАМИ ПЯТОЙ КОЛОНЫ -"РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА . Имея большие финансовые возможности, ПЯТАЯ КОЛОНА финансирует все ЦВЕТНЫЕ революции в мире. Но РОССИЯ для них № 1. Всё, что они сделали до этого (уничтожили половину мира и главное схватили УКРАИНУ – часть РУСИ, уничтожив там КОММУНИСТОВ, соратников КПРФ), это ничто не стоит, пока РОССИЯ ЖИВА. НЕУЖЕЛИ КПРФ, ЗЮГАНОВ и его старатели, РАШКИН, МАШКИН, КАШКИН (КАШИН), БОНДАРЕНКО и другие этого не понимают или нехотят понимать, тогда это ПРЕДАТЕЛЬСТВО России со стороны КПРФ !!!???Владимир EвтушенкоВроде бы и есть умные слова, но как только пошёл понос про революционное еврейство, понял, что с кретином говорить не о чем. Так ты, подлец, фактами докажи, что КПРФ сотрудничает с Навальным и работает на США.Владимир СергеевБред сивой кобылы ... и спорить с этим глупоМаксим ЛубянойНе большевик,говоришь... Уверен,что частное предпринимательство должно быть,говоришь.. А про частное предпринимательство в форме артелей при большевике Сталине не слыхал?ИБИрина БогдановаПрисоединяюсь к автору👏Pciha IvanovaИз всей статьи лучше всего рисунок заставки! Я его скачала.AAAleks AdЭта карикатура старше Вас лет этак на 40. А это Вам для разнообразия, распечатайте и повесьте у себя на Küche...AAAleks AdИнгерман Ланскаяиз автора изо всех его дырок свищет - нео-сталиноидАлександрЛанская,ты улыбайся больше,коли ничего не знаешь из истории.Всем прохожим.Комментировать
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