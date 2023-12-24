Французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар выразил мнение, что независимо от исхода выборов в США Вашингтон будет стремиться к мирному соглашению с российским президентом Владимиром Путиным.
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