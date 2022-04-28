Херсонская область не вернется в состав Украины, но и не станет народной республикой

По словам замглавы новой администрации области, Украина больше не сможет навязывать региону «уродскую нацистскую политику»Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется в состав Украины.
По словам замглавы новой администрации области, Украина больше не сможет навязывать региону «уродскую нацистскую политику»Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется в состав Украины.
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