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Херсонская область не вернется в состав Украины, но и не станет народной республикой

Херсонская область не вернется в состав Украины, но и не станет народной республикой

По словам замглавы новой администрации области, Украина больше не сможет навязывать региону «уродскую нацистскую политику»Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется в состав Украины.

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