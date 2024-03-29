Туск: у Европы будет всё больше новых обязательств перед Украиной

У стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться, предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью испанской газете El País.
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