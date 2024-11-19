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В РФ предложили создать федеральный центр по обучению общественных инспекторов

В РФ предложили создать федеральный центр по обучению общественных инспекторов

Федеральный центр по обучению общественных инспекторов предложили создать в России.Такое предложение высказала сопредседатель Движения "Экосистема" Александра Рябых на заседании Общественного совета при Росприроднадзоре.

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