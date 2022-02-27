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Эрдоган предложил выступить посредником между Украиной и Россией

Эрдоган предложил выступить посредником между Украиной и Россией

У Турции крепкие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между двумя конфликтующими странами, сообщил 27 февраля представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

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