Эрдоган предложил выступить посредником между Украиной и Россией

У Турции крепкие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между двумя конфликтующими странами, сообщил 27 февраля представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.