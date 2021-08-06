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Монголо-татарского нашествия не было, потому что Чингисхана придумали русские, а монголы узнали о нем в XX веке

Монголо-татарского нашествия не было, потому что Чингисхана придумали русские, а монголы узнали о нем в XX веке

Очень часто можно слышать, что никакого Чингисхана не было. Потому что сами монголы отродясь о нем и знать не знали, но впервые услышали о нем только от русских, причем только после обретения Монголией государственного суверенитета в XX веке.

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