Монголо-татарского нашествия не было, потому что Чингисхана придумали русские, а монголы узнали о нем в XX веке

Очень часто можно слышать, что никакого Чингисхана не было. Потому что сами монголы отродясь о нем и знать не знали, но впервые услышали о нем только от русских, причем только после обретения Монголией государственного суверенитета в XX веке.
Очень часто можно слышать, что никакого Чингисхана не было. Потому что сами монголы отродясь о нем и знать не знали, но впервые услышали о нем только от русских, причем только после обретения Монголией государственного суверенитета в XX веке.
Свежие комментарии