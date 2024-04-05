Бывшего сотрудника спецслужб Австрии подозревают в работе на ФСБ

Бывший сотрудник федеральной службы Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отт подозревается в передаче секретных данных сотрудникам российской Федеральной службы безопасности, пишет газета газета Süddeutsche Zeitung<strong>Бывший сотрудник австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, полицейский Эгисто Отт обвиняется в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), <a href="https://www.