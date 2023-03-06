«Стыковка прошла успешно»: лазурный автобус проверил на прочность серый на проспекте Славы

Водители средств общественного транспорта, судя по фото с места события, не поделили остановку. Пара автобусов городских маршрутов № 114 и 225 столкнулись возле остановки «Белградская улица» на проспекте Славы, 5, в городе на Неве утром 6 марта.
Водители средств общественного транспорта, судя по фото с места события, не поделили остановку. Пара автобусов городских маршрутов № 114 и 225 столкнулись возле остановки «Белградская улица» на проспекте Славы, 5, в городе на Неве утром 6 марта.
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