НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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«Стыковка прошла успешно»: лазурный автобус проверил на прочность серый на проспекте Славы

Водители средств общественного транспорта, судя по фото с места события, не поделили остановку. Пара автобусов городских маршрутов № 114 и 225 столкнулись возле остановки «Белградская улица» на проспекте Славы, 5, в городе на Неве утром 6 марта.

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