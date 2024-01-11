учащийся VIII ´Б´ класса Бобырь Егор Дмитриевич получил диплом I степени в олимпиаде по математике имени Б.Д.Чеботаревского.

27.12.2023 учащийся VIII ´Б´ класса государственного учреждения образования ´Средняя школа №11 г.Бобруйска´ Бобырь Егор Дмитриевич принял участие во втором (заключительном) этапе олимпиады по математике имени Б.
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