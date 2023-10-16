Республике Сербской нужен русский газ: Что известно о долгосрочных поставках

Республика Сербская намерена покупать русский газ.Сербы намерены покупать русский газ и дальше. Во всяком случае те, что живут в Республике Сербской - полуавтономном образовании в составе Боснии и Герцеговины, собрались заключать с русскими долгосрочный договор.