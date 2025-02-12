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Вице-президенту США дали совет по общению с Зеленским

Вице-президенту США дали совет по общению с Зеленским

Профессор Малинен посоветовал Вэнсу не подписывать документы с Зеленским Вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля нельзя подписывать с ним никакие документ, написал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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