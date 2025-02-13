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Царьград

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Издательство "Джем" хочет взыскать с Moroz Records 1 млн рублей

Издательство "Джем" хочет взыскать с Moroz Records 1 млн рублей

Дело развернулось вокруг авторских прав на песни группы "Мираж".Издательство "Джем" подало иск в Арбитражный суд Москвы против основателя звукозаписывающей фирмы Moroz Records Александра Морозова на сумму 1 миллион рублей.

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