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Горячую линию открыли на Ямале по вопросам оказания платных образовательных услуг

Горячую линию открыли на Ямале по вопросам оказания платных образовательных услуг

Проконсультируют жителей региона сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты расскажут, как заключить договор предоставления платных образовательных услуг, о возврате денежных средств и способах разрешения конфликтов, ответят и на другие вопросы.

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