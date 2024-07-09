Горячую линию открыли на Ямале по вопросам оказания платных образовательных услуг

Проконсультируют жителей региона сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты расскажут, как заключить договор предоставления платных образовательных услуг, о возврате денежных средств и способах разрешения конфликтов, ответят и на другие вопросы.
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