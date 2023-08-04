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Сериал Семёна Слепакова*, в котором сыграли Хабенский и Бондарчук, был удалён со всех платформ

Сериал Семёна Слепакова*, в котором сыграли Хабенский и Бондарчук, был удалён со всех платформ

В России продолжается отмена произведений, созданных иноагентами.На днях зрители заметили исчезновение во всех онлайн кинотеатрах сериала «Неприличные деньги», который до своего бегства из России продюсировал пятигорский сатирик Семён Слепаков*.

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Andrei Z-V
Это прекрасно!
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