Сериал Семёна Слепакова*, в котором сыграли Хабенский и Бондарчук, был удалён со всех платформ

В России продолжается отмена произведений, созданных иноагентами.На днях зрители заметили исчезновение во всех онлайн кинотеатрах сериала «Неприличные деньги», который до своего бегства из России продюсировал пятигорский сатирик Семён Слепаков*.
В России продолжается отмена произведений, созданных иноагентами.На днях зрители заметили исчезновение во всех онлайн кинотеатрах сериала «Неприличные деньги», который до своего бегства из России продюсировал пятигорский сатирик Семён Слепаков*.
Свежие комментарии