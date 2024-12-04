Бюджетный новогодний стол: как удивить гостей без лишних затрат Юлия ПономареваС приближением Нового года россияне начинают задумываться о том, как провести главную ночь года: где, с кем и что приготовить.
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