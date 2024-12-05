Врач назвал самую опасную еду на столе, ведущую к быстрому старению

Виктор Тимошевский

Так что дорогие россияне,идите все в баню желательно в Сандуны,там ешьте побольше лосося и палтуса,заедая красной и черной икрой.Ну а дома три раза Говядина,птица и побольше орехов. И митохондрии у вас просто выпрыгивать начнут.Ну а если не хватает средств,то баночку консервов,обезжиренной колбаски "Вязанка" и яблочек погрызите перед сном. Митохондрии ,это не ваше.Расслабтесь и слушайте новости.