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Врач назвал самую опасную еду на столе, ведущую к быстрому старению

Врач назвал самую опасную еду на столе, ведущую к быстрому старению

Гадзиян отнёс к самой опасной еде быстрые углеводыХирург-уролог Марк Гадзиян написал в своём телеграм-канале, что старение человека ускоряется из-за нехватки митохондрий.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Так что дорогие россияне,идите все в баню желательно в Сандуны,там ешьте побольше лосося и палтуса,заедая красной и черной икрой.Ну а дома три раза Говядина,птица и побольше орехов. И митохондрии у вас просто выпрыгивать начнут.Ну а если не хватает средств,то баночку консервов,обезжиренной колбаски &quot;Вязанка&quot; и яблочек погрызите перед сном. Митохондрии ,это не ваше.Расслабтесь и слушайте новости.
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