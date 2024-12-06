ФСБ задержала крупную партию кокаина, пойманы члены наркокартеля «Кали»

Партию кокаина из Перу пытались ввести в страны Евросоюза через Россию.Сотрудники ФСБ и таможни задержали партию кокаина из Перу весом в полтонны, которую контрабандой хотели провести через Россию в страны Европейского союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии