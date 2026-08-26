Происшествия
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Происшествия

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Ростовские полицейские разоблачили двух лжеревизоров, вымогавших деньги у местных предпринимателей

Следователями Следственной части Главного следственного управления и сотрудниками оперативных подразделений ГУ МВД России по Ростовской области задержаны двое мужчин, которые вымогали денежные средства у индивидуальных предпринимателей.

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