Ростовские полицейские разоблачили двух лжеревизоров, вымогавших деньги у местных предпринимателей

Следователями Следственной части Главного следственного управления и сотрудниками оперативных подразделений ГУ МВД России по Ростовской области задержаны двое мужчин, которые вымогали денежные средства у индивидуальных предпринимателей.
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