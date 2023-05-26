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Мэр Краснодара рассказал о ситуации на месте взрыва в центре города

Мэр Краснодара рассказал о ситуации на месте взрыва в центре города

Глава администрации столицы Кубани Евгений Наумов сообщил об обстановке на месте взрыва, который произошел в пятницу рано утром на улице Морской.

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