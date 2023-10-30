Плата операторов за частоты для быстрого интернета может вырасти в 10 раз

В 2024 году плата сотовых операторов за использование радиочастотного спектра может вырасти как минимум вдвое, рассказал «Известиям» источник на рынке связи, это подтвердил собеседник в одной из госструктур.
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