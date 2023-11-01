«Многие лидеры ХАМАС — в бункерах». Советник Нетаньяху — о войне, переговорах и репатриантах из России

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал RTVI о ходе боевых действий<strong>Беспорядки в аэропорту Махачкалы являются проявлением "чистого антисемитизма" и противоречат российским законам.
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