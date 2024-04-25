Одиночка против воли: почему люди на самом деле остаются холостыми всю жизнь

Проблема одиночества становится все глобальнее, ей озаботились даже эксперты ВОЗ. По их подсчетам, с каждым годом в мире только прибавляется людей, которые страдают от тревоги, депрессии и чувства, что они никому не нужны.
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