О «коренных» и «некоренных» народах: Киев козыряет «неприкрытым нацизмом»

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о коренных народах. В документе отдельно указаны в качестве коренных народов Украины те, которые сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о коренных народах. В документе отдельно указаны в качестве коренных народов Украины те, которые сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
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