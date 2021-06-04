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О «коренных» и «некоренных» народах: Киев козыряет «неприкрытым нацизмом»

О «коренных» и «некоренных» народах: Киев козыряет «неприкрытым нацизмом»

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о коренных народах. В документе отдельно указаны в качестве коренных народов Украины те, которые сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.

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