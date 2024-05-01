Красивые открытки и православные анимации в Чистый четверг Татьяна Орлонская2 мая 2024 года православные отмечают Чистый четверг, вторую половину Страстной недели, когда верующие посещают баню для тщательного очищения.
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