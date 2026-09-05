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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зубов о 3:4 от СКА: «С вбрасывания соперник сравнял счет, выдвинулся не тот, кто должен был. Вот и все. Нас где-то прижали? У нас 29 моментов за игру»

Главный тренер «Лады»  Павел Зубов  подвел итоги матча против  СКА (3:4 ОТ). – Хорошую игру посмотрели зрители, закономерно, что она завершилась вничью в основное время.

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